Pd e M5s ai ferri corti sulle armi. Conte avverte: "Serve un progetto"

AGI - La matematica non basta. Questo il messaggio che Giuseppefa recapitare alla segretaria del Partito Democratico. Un passo indietro, alla serata di martedì. Lo studio è quello di Giovanni Floris, Elly Schlein è seduta davanti a Lucia Annunziata. Si parla di coalizioni e delle nuove intemerate dell'alleato riluttante, Giuseppe, sulla spesa per armamenti, sulla seconda commissione Von der Leyen, sulla sinistra incarnata dal Pd e sul "progressismo autonomo" dei Cinque Stelle. "Siamo testardamente unitari", è il mantra che ripete la leader dem aggiungendo: "È una scelta matematica". Il riferimento è a quanto visto in Emilia-Romagna e Umbria dove la coalizione che vede insieme Pd e M5s ha vinto contro quella di centrodestra. Il governo nazionale, però, è altra cosa. C'è bisogno di sciogliere tutti i nodi sul tavolo.