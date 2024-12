Oasport.it - Nuoto, Alberto Razzetti d’argento con il record europeo nei 200 farfalla nei Mondiali in vasca corta. 4×200 sl femminile in top-5

Calato il sipario sulla terza giornata di semifinali e di finali dei2024 diin. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria), la Nazionale italiana ha portato a tre il computo complessivo delle medaglie ed è sempreil protagonista. Dopo l’argento dei 200 misti del day-1, il ligure ha replicato nei 200odierni.Il “Razzo” si è dovuto inchinare al canadese Ilya Kharun, bronzo olimpico della distanza, a segno in 1:48.24 (dei campionati e americano). L’azzurro ha messo tutto quella che aveva inper conquistare il metallo pregiato, ma il nuovodi 1:48.64 (prec. 1:49.00 di Laszlo Cseh) non è bastato. Un argento di qualità, davanti al polacco Krzysztof Chmielewski (1:49.26). NNella finale dei 100 stile libero uomini Alessandro Miressi non è andato oltre il settimo posto, toccando la piastra in 45.