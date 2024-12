Thesocialpost.it - Morte Ramy, l’amico Fares: “Urtati da dietro dall’auto dei carabinieri”

“L’ultima cosa che ricordo è un botto, un impatto forte da. Mi ricordo l’urto con la macchina dei, io che volo e poi mi risveglio in ospedale”, ha raccontatoBouzidi, il 22enne alla guida dello scooter su cui viaggiavaElgaml, morto la notte del 24 novembre in via Quaranta, a Milano. Le parole sono state riferite alla gip di Milano Marta Pollicino durante l’interrogatorio di convalida dell’arresto.“Sono scappato non da un alt. A me nessuno mi ha intimato di fermarmi”, ha dichiarato, spiegando che aveva paura perché non aveva la patente di guida. “Ho incrociato la macchina deie loro mi sono venuti. Io ho accelerato, e poi è successo quello che è successo: sono stato urtato dadalla macchina dei”.Il giovane, ai domiciliari per resistenza e indagato per omicidio stradale, ha risposto a tutte le domande, anche quelle dei pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano.