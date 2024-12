Cityrumors.it - Milano: 16enne sequestrato e violentato a Quarto Oggiaro | Trovato in strada sotto shock: due arresti. Cosa sappiamo

Leggi su Cityrumors.it

L’hannoche vagava per. Prima il sequestro, poi la violenza: potrebbe esserci anche un video degli abusiVagava seminudo,e con evidenti segni di violenza fisica ilche ha poi confessato alla pattuglia della Polizia che l’ha fermato quanto subito la notte del 9 dicembre, in uno scantinato di uno stabile di. Fermati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona, lesioni e produzione di materiale pedopornografico due uomini: qual è il punto delle indagini.: fermate due persone (cityrumors.it / ansafoto)I due uomini oggi fermati dalla Polizia avrebbero 40 anni e 14 anni e, secondo l’accusa, avrebbero prima ingannato ilportandolo in uno scantinato e qui l’avrebbero primae poi seviziato per tutta la notte.