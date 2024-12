Sport.quotidiano.net - Milan-Stella Rossa 2-1: Leao e Abraham regalano la quarta vittoria di fila ai rossoneri

o, 11 dicembre 2024 – Un tap in vincente di Tammyall’87’ regala laconsecutiva in Champions League al, che piega 2-1 una mai domae continua la sua rincorsa ad un posto tra le prime otto della classifica. Un successo strappato senza brillare daiche, pur rischiando qualcosa di troppo quando Maksimovic ha colpito la traversa, al 17', sono partiti meglio, ma sono poi rimasti privi di Morata e Loftus-Cheek, usciti per problemi fisici alla mezz’ora. Imprevisti a cui gli uomini di Fonseca hanno saputo reagire con lo splendido sigillo dial 42’, tornato al gol in casa in coppa dopo un anno. Lo svantaggio non ha comunque smorzato le ambizioni della, la quale è rientrata dagli spogliatoi con piglio rinnovato, grande personalità e al 67’, dopo aver rischiato di capitolare su un’occasione clamorosa capitata adal 53’, ha trovato il pari grazie alla stafta dal limite dell’ex Torino Radonjic.