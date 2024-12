Mfe | P S Berlusconi Prosieben? Con prestito da 34 mld siamo pronti a tutto-2

Lapresse.it - Mfe: P. S. Berlusconi, Prosieben? Con prestito da 3,4 mld siamo pronti a tutto-2-

Milano, 12 dic. (LaPresse) – “Se noi pendi dover chiedere in qualche modo il via libera da parte del governo tedesco? Non so se è chiedere il via libera o tenerli costantemente informati, ma sì. È ovvio, i rapporti con le istituzioni tedesche e bavaresi in particolare sono rapporti che teniamo. Oggi forse prevale di più la loro preoccupazione su come sta andando l’azienda, cioè non bene – parlo di– rispetto a un nostro impegno. Sanno chedel mestiere, sanno cheeditori internazionali ma operiamo con logiche nazionali, non andremmo a toccare l’occupazione o addirittura spereremmo di poter aumentare l’occupazione per le produzioni locali. Sì, i rapporti li vogliamo tenere e li stiamo tenendo”, ha concluso l’amministratore delegato di Mfe-Mediaset.