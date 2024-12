Notizie.com - Mbappè, perché i giudici svedesi hanno chiuso le indagini per violenza sessuale

Chiusa l’indagine pernei confronti di Kyliancon la decisione del giudice che ormai è ufficiale. Cosa è accaduto?Il calciatore del Real Madrid si mette alle spalle una situazione spinosa che andava avanti da diverso tempo., chiusa indagine violenze sessuali (ANSA) Notizie.comIl PM Marina Chirakova ha dichiarato: “Le prove sono insufficienti. Abbiamo adottato le consuete misure investigative, compreso lo svolgimento di una serie di colloqui. Nelleperè consuetudine svolgere anchetecniche e lo abbiamo fatto anche in questo caso“.Chiusa dunque l’indagine in Svezia per le accuse di molestie sessuali per un evento del 10 ottobre scorso a Stoccolma. Il calciatore francese del Real Madrid si trovava in Svezia per una breve vacanza proprio due mesi fa, la stampa locale aveva parlato di un fatto “ragionevolmente sospetto” condannandolo di fatto ancora prima che si pronunciasse la giustizia.