Tpi.it - Manfredi Lefebvre d’Ovidio: “La Cassazione chiude 25 anni di contenziosi familiari”

Dopo oltre 25di dispute legali, la Corte diha posto fine alla lunga vicenda giudiziaria che ha visto contrapposti i fratelli. La Suprema Corte ha respinto l’ultima richiesta di Francesco, confermando gli accordi stipulati nel 2001 tra i membri della famiglia e consolidando le precedenti decisioni favorevoli a, magnate italo-monegasco delle crociere di lusso.Il contenzioso, iniziato negli’90, aveva origine nella gestione del patrimonio familiare istituito dal padre Antonio, giurista e imprenditore. Per evitare conflitti tra i figli il magnate aveva conferito i beni di famiglia – tra cui il Grand Hotel Billia a Saint Vincent e la compagnia di crociere Silversea – in un trust. Tuttavia, Francesco aveva contestato gli accordi, avviando cause legali e arbitrati contro il resto della famiglia.