Sport.quotidiano.net - Lega calcio di serie A. Un maceratese in corsa per la presidenza

Per un solo voto il petriolese Ezio Maria Simonelli non è stato eletto presidente delladiA di. Il suo nome era riportato su 13 schede, ne bastava un’altra per ricevere l’investitura. Il 20 dicembre i club diA si ritroveranno e in quella riunione ci sarà un’altra votazione quando serviranno ancora 14 voti per essere eletti a capo delladiA, in caso di una terza elezione il quorum scenderà a 11. Il commercialista Simonelli, dopo avere frequentato il liceo scientifico a Macerata, si è laureato a Perugia in Economia e commercio e si è trasferito a Milano. È docente oltreché membro del comitato scientifico del Master di Diritto e Pratica Tributaria de il Sole 24 Ore. Autore di molteplici articoli e pubblicazioni, cura dal 2004 la rubrica “attualità fiscale” della Rivista dei dottori commercialisti.