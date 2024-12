Ilrestodelcarlino.it - Le Marche protagoniste della Tirreno Adriatico 2025: le tappe

San Benedetto del Tronto (Ascoli), 12 dicembre 24 - Per il 60esimo annosaranno tre leche vedrannole, ultime due frazionibella corsa ciclistica per professionisti che, come da tradizione, consegnerà il tridente di Nettuno ancora una volta a San Benedetto del Tronto. Quando inizia la 60esima edizione La corsa dei due mari è stata svelata oggi ed ecco che in questo speciale e prestigioso compleanno vedrà incastonarsi le tre frazioni marchigiane, finale tutt’altro che semplice per unache vuole stupire fino all’ultimo metro. Sette, 1.130 km e 14.610 metri di dislivello, dato più alto dell’ultimo decennio, con treper le ruote veloci, due frazioni ondulate, opportunità per i finisseurs e l’inedita ascesaCartoceto-Frontignano, banco di prova per gli scalatori che potrebbe decidere le sortiMaglia Azzurra finale.