Ladri di car sharing a Roma gli ultimi sviluppi

di carimperversano a, ma sono stati incastrati dal Gps della vettura a noleggio rubata. Due i predoni arrestati dalla polizia a Parco Leonardo. La vettura, una Fiat Panda, era stata rubata in zona San Saba-Piramide.del Carincastrati aIncastrati dal Gps idi car:un’auto è stata rubata in zona San Saba. Una Fiat Panda è stata però “seguita” sino a Parco Leonardo e i due criminali hanno poi trovato la polizia ad aspettarli e sono stati arrestati.I due – cittadini bosniaci – erano a bordo della vettura della compagnia Car, ma non per noleggiarla. Dopo averla forzata, pare con un cacciavite, sono scappati partendo dalla zona Piramide. I duesono stati intercettati e arrestati a Fiumicino, dai poliziotti del commissariato aeroportuale e della sottosezione polizia ferroviaria di Fiumicino Aeroporto.