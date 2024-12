Ilfoglio.it - La Russa: "Autonomia? Il referendum è la cosa migliore. Nessuno smacco per il governo"

Nega che ci siano in atto scontri tra politica e magistratura, "non li desidero e non li auspico". Sul pronunciamento della Cassazione che ha dato l'ok alsull'differenziata dice: ". E' la". E lancia un monito nei confronti delle forze politiche: "Le schermaglia fanno male sia alla maggioranza che all'opposizione". E' un Ignazio Laa tutto campo quello che accoglie i giornalisti parlamentari per la tradizionale cerimonia del Ventaglio. L'occasione per scambiarsi gli auguri prenatalizi con la stampa (ma senza accettare domande, perché "oggi deve essere una giornata serena. Domani non voglio trovarmi titoli di giornale con cose che non ho detto"). Il presidente del Senato, nel suo soito stile, interviene su molteplici questioni. A partire, appunto, dal verdetto della Suprema corte.