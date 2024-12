Terzotemponapoli.com - Insigne: “Con Ancelotti mi sono trovato benissimo, quando è andato via sono stato incolpato io!”

Lorenzosi racconta. L’ex attaccante e capitano del Napoli, oggi in Canada, al Toronto, ha rilasciato un’intervista a Radio Serie A. Queste le sue parole:“Visita al murales di Maradona? Ha fatto la storia del Napoli, ci tenevo tantissimo ed ho portato i miei figli al murales ed èemozionante. Diego èil calciatore più forte di tutti i tempi e da napoletano andare a fare un saluto a lui è un qualcosa di speciale. Il mio sogno è semprequello di indossare la maglia del Napoli, non capita tutti i giorni trasformare i sogni in realtà. Io ciriuscito con i sacrifici della mia famiglia, se ripenso al passato ho tante emozioni come l’esordio ed il primo gol in Champions. Me legodute tutte.Zeman a Foggia e Pescara?Zeman a Foggia e Pescara? Il mister è come lo vedete, una persona molto simpatica perché con noi rideva e scherzava.