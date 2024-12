Thesocialpost.it - Influenza, passeremo le feste a letto? “Contagi raddoppiati entro Natale, il picco dopo Capodanno”

Secondo le previsioni dell’Istituto per l’Interscambio Scientifico (Isi Foundation), l’raggiungerà il suotra la fine dell’anno e l’inizio del 2025, seguendo un andamento simile alla scorsa stagione. L’aumento deiè atteso «nelle prossime settimane, con un possibile raddoppio dei casila fine di dicembre», ha dichiarato l’Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control). Tuttavia, in Italia, i dati dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) evidenziano una diffusione attuale limitata.Le previsioni per l’Italia«Ilè previsto tra la fine dell’anno e l’inizio del 2025», spiegano gli esperti. Fattori come l’efficacia del vaccino e la severità del virusle predominante rendono l’andamento della malattia ancora incerto, specialmente per quanto riguarda l’impatto sul sistema ospedaliero.