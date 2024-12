Ilfattoquotidiano.it - Il giorno dell’incontro, una vibrante di storia sul pugilato con un perdente a cui vorrete bene

Mike (Michael C. Pitt) è un personaggio a cui vuoifin dai primi frammenti di film. Un loser, un, un pugile ex campione appena uscito dal carcere che desidera riscattarsi dai tanti errori personali e familiari commessi. Per la sua redenzione ci sono le 12 ore che precedono l’incontro per il titolo dei pesi medi al Madison Square Garden di New York. E queste dodici ore sono Ildi Jack Huston. Uno scrigno di grondante redenta intimità e versionedidel cinema suldissolto in un abbacinante bianco e nero, dove una luce kaminskiana proviene da lontano e quel lontano quasi lo cancella, tenendolo come fuori dalla vista.Il risveglio solitario di Mike – “Irish Mike” – è dentro un appartamento di Brooklyn scrostato e disadorno. Esercizi fisici tra sala e corridoio poi una lunga carrellata di incontri tra vicini di casa, conoscenti, parenti, tutti sulla strada per la palestra dove assieme all’allenatore (Ron Perlman) rifinirà gli ultimi jab e diretti prima del match serale.