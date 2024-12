Ilgiorno.it - Il bluff ‘The Rock Trading’, bancarotta da 66 milioni: “I bitcoin? Non li abbiamo”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – I soldi transitavano su conti tra “Svizzera, Inghilterra, Stati Uniti e Lituania”, attraverso un “sistema” basato sulle piattaforma informatiche per “sottrarre i fondi degli investitori e usarli per finalità diverse”. Gli investigatori della Gdf, nel corso delle perquisizioni, hanno anche rinvenuto in chiavette Usb e sequestrato criptovalute per un valore corrispondente a circa mezzo milione di euro, tra i risultati di “una delle prime indagini di rilievo sul mondo dei”, evidenzia la Procura di Milano. Un mondo dove si celano pericoli per i risparmiatori. Sono stati arrestati, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla gip Rossana Mongiardo, Andrea Medri e Davide Barbieri, 61 e 50 anni, i due ex amministratori e fondatori di TheTrading, società un tempo leader in Italia negli investimenti in criptovalute e poi travolta da un dissesto finanziario di circa 66di euro.