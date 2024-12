Iodonna.it - Ideato e portato in scena da Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, tra i massimi Bubbles Artist internazionali

Milano, 12 dic. (askanews) – Dopo il grande successo in oltre 60 paesi di 4 continenti, registrando oltre 300.000 spettatori, arriva in tournée in Italia,Revolution, il più grande spettacolo al mondo di bolle di saponeinda, considerati tra ie insigniti a New York dall’International Magician Society del Merlin Award, l’Oscar della Magia. Arturo Brachetti, una vita dedicata alla magia guarda le fotoRevolution in tour in tutta Italiasaranno protagonisti di una tournée nazionale, in collaborazione con ItaliaShow srl, che da gennaio ad aprile toccherà Aprilia (4 gennaio, Teatro Europa), Bari (6 gennaio, TeatroTeam), Livorno (28 marzo, Teatro Goldoni), Roma (29 marzo, Auditorium della Conciliazione), Mantova (30 marzo, PalaUnical), Milano-Assago (11 aprile, Teatro Repower), Varese (12 aprile, Teatro di Varese) e Brescia (13 aprile, Teatro DisPlay).