Movieplayer.it - Harley Quinn sbarca a Metropolis: eccola insieme a Superman e Joker nella quinta stagione

La serie dei DC Studios arriverà sulla piattaforma digitale Max ma sarà slegata dal nuovo DC Universe di James Gunn per ovvie ragioni Il trailer delladiè stato appena diffuso in streaming e ci offre un primo sguardo a ciò chee la sua banda di criminali e compari faranno. Dopo quattro stagioni in cui hanno ripetutamente creato scompiglio e salvato Gotham,e Poison Ivy si dirigono verso pascoli più verdi:. La nuova città porterà con sé una serie di nuovi personaggi con cuipotrà interagire, tra cui Lena Luthor, Brainiac, l'Incantatrice e altri ancora (compreso) che si possono vedere nel trailer. Ma non preoccupatevi, anche i vecchi amici (e nemici) di