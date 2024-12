Top-games.it - Guida Starfield segreto per viaggiare tra i mondi

Il gioco è appena uscito e DionysusDerp tira fuori laper autostoppisti spaziali più interessante di tutte.oltre che la più semplice, lapertra isenza aprire la mappa.Che per molti potrebbe essere una perdita di tempo, ma per altri invece potrebbe essere un modo molto più carino per non usare un insipido teletrasporto per muoversi tra i pianeti e la terra ferma.Inilperdiversamente.non usare il teletrasporto!Il vero trucco, sta nel “non detto” che il gioco presenta all’interno del tutorial sui controlli e le azioni di gioco, infatti, in tutto il gioco questa particolare meccanica non viene mai menzionata da nessuna parte (almeno credo).Prima di tutto, ci vuole un’astronave per poter eseguire questa tipologia di viaggio alternativo, una volta che avremo la nave ci basterà essere in volo e aprire lo scanner, attraverso il quale potremmo scegliere il pianeta da puntare e che vogliamo raggiungere, ora premiamo A sul nostro pad per avviare il viaggio.