Lapresse.it - Diritto alla casa, Schlein in piazza a Roma con sindaci e assessori: “Serve piano nazionale”

Leggi su Lapresse.it

Fasce tricolore da tutta Italia per chiedere al governo un intervento sul. Si sono radunati in mattinata aalcuniper protestare contro una situazione abitativa che specie nelle grandi città è fatta di affitti costosissimi, difficoltà di accesso all’edilizia popolare e precarietà delallo studio. Assieme agli amministratori locali inanche alcuni rappresentanti nazionali delle opposizioni: il deputato del Movimento 5 Stelle Francesco Silvestri, il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e la segretaria del Partito Democratico Ellyche ha detto: “Siamo accanto ai nostri amministratori e alle nostre amministratrici che denunciano la totale assenza di attenzione del governo all’emergenzachiedono risposte a un governo che appena insediato ha cancellato i 300 milioni di fondo affitto per la morosità incolpevole che noi chiediamo di rifinanziare,unstraordinario per le case popolari perché le liste d’attesa sono troppo lunghe e chiediamo una legge che regoli gli affitti brevi in cui però iabbiano la facoltà di intervenire perché conoscono il territorio”.