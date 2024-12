Ilrestodelcarlino.it - De Pascale lascia fuori i cesenati. Nessun assessore in Regione. La Lucchi unica rappresentante

La politica è una questione di rappresentanza. E, c’è poco da girarci intorno, nella legislatura regionale che si avvia in queste ore a guida Michele de, il territorio cesenate è rappresentato meno del solito. O comunque meno rispetto al recente passato. Parlano i numeri: a partecipare ai lavori dell’assemblea ci sarà soltanto la consigliera Francesca, in quota Partito Democratico, assessora uscente del Comune di Cesena. Tra i banchi dell’opposizione non siederàcesenate e lo stesso vale perle cariche di, che non vedono esponenti locali. Si potrebbe dire che deè nato a Cesena ed è certamente vero, come è vero il fatto che il nuovo presidente dellaha frequentato il liceo scientifico in città, ma è pur vero che il suo principale bacino di riferimento è l’area cervese e ravennate.