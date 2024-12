Castel Volturno fermati quattro minorenni per tentato omicidio | 12 coltellate a un coetaneo

Leggi su Open.online

La Polizia di Stato di Caserta ha fermatoper. Il gruppo lo scorso ottobre avrebbe aggredito senza alcun motivo dei coetanei di origini extracomunitarie nel centro di, nella località «Villaggio Coppola». Tra questi un ragazzo di nazionalità egiziana, come riporta il Corriere, sarebbe stato colpito con 12con gravi lesioni ad un polmone e al cuore. Il giovane si è salvato grazie a un intervento chirurgico. Il fermo è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per idi Napoli, su richiesta della Procura per i.Le indagini della poliziaLa polizia è riuscita a ricostruire le dinamiche dell’aggressione attraverso le immagini di videosorveglianza e ad alcuni testimoni. Cruciali sono anche stati dei riconoscimenti fotografici.