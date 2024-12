Metropolitanmagazine.it - Bianca Balti, chi è il nuovo fidanzato Alessandro Cutrera? “Mi sta sostenendo tantissimo in questo momento delicato”

Ildi, che la stadurante la chemio, ha un nome, svelato anche il suo lavoro: si chiama. E’ lontano dal mondo del gossip e non si trova neppure sui social. L’età rimane un mistero al, di lui si sa che è un pilota del team Ferrari Challange, o almeno lo è statoL’incontro al mare in un periodo in cuisi era ripromessa di rimanere single almeno per un anno. La top model, infatti, aveva da poco chiuso la relazione con il collezionista d’arte americano Helly Nahmad, migliore amico di Leonardo DiCaprio, iniziata nei primi mesi del 2023.“Abbiamo solo l’oggi e voglio viverlo al massimo”, sottolinea la top model 40enne a chi le vuole bene. Consi sente felice e finalmente protetta. I due si sono conosciuti in estate, probabilmente durante la vacanza dialle Baleari.