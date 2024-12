Lanazione.it - Auto cade da un campo e si ribalta sulla Cassia. Guidatore incastrato salvato dai vigili del fuoco

San Casciano (Firenze), 12 dicembre 2024 – E’ volato con la suada unfinendoviaper Firenze rindo su un lato in mezzo alla carreggiata e impossibilitato a uscire dall’interno. E’ successo poco dopo le 10.30. L’uomo un pensionato residente a San Casciano era andato a caccia nei pressi di Montecapri, forse una manovra errata l’ha portato sul limite della scarpatandocarreggiata. Per fortuna nessun altro veicolo è stato coinvolto. Sul posto è immediatamente arrivata la Misericordia di San Casciano in Val di Pesa con infermiera e volontari soccorritori, oltre alla polizia comunale del Chianti fiorentino e la polizia locale. L’uomo dall’interno dell’ha parlato costantemente attraverso il vetro anteriore con l’infermiera della Misericordia in attesa dell’intervento deideldel distaccamento di San Casciano.