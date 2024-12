Ilgiorno.it - Aspettando le Olimpiadi. Salvini apre il cantiere: "Valassina più sicura"

La ruspa c’era, ma non è stata necessaria: il vicepremier Matteo, ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, per inaugurare i lavori lungo la Ss 36, da tutti più conosciuta semplicemente come la, si è limitato ai sorrisi e a qualche stretta di mano. Il ministrosi è presentato nel pomeriggio nella sede delallestito a Fornaci di Briosco, unica parte monzese dei lavori che si svilupperanno fino a Civate. Presente a questa breve cerimonia anche la prefetta, Patrizia Palmisani, il consigliere regionale Alessandro Corbetta, Marina Romanò in rappresentanza della Provincia di Monza e Brianza e il sindaco di Briosco, Antonio Verbicaro. Con loro anche Nicola Prisco (responsabile struttura territoriale Lombardia dell’Anas) e Aldo Isi (commissario straordinario di governo).