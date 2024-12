361magazine.com - Ascolti tv, i dati dell’11 dicembre 2024

Bene lo speciale per BocelliNella serata di ieri, mercoledì 11, su Rai1 il cartone animato, Oceania porta a casa 2.005.000 spettatori pari all’11.9% di share.Su Canale 5, lo speciale, Andrea Bocelli 30: The Celebration ottiene 2.492.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 Finchè c’è prosecco c’è speranza si ferma a 1.256.000 spettatori per il 7.2%.fSu Italia1 Operazione 6/12: Attacco al Presidente non va oltre gli 809.000 spettatori, per il 5%. Su Rai3 Chi l’ha visto? si conferma con 1.558.000 spettatori e il 10%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 675.000 spettatori (5%). Su La7 Lenin: cronaca di un mistero raggiunge 651.000 spettatori e il 3.7%. SL'articolotv, iproviene da 361 Magazine.