Una Gorizia ancora più bella, più accogliente e più vivibile

Unapiù, piùe più: a questo è finalizzato il grande impegno portato avanti dall’amministrazione Ziberna. Il sindaco ha delineato i punti principali del lavoro degli ultimi due anni e mezzo, tracciando il bilancio della prima metà mandato.“Il punto di partenza del secondo mandato è stato caratterizzato da tante difficoltà contingenti: ci eravamo appena lasciati alle spalle la pandemia, quindi è stato necessario resettare il comparto delle risorse sulla base delle nuove necessità, senza contare la crisi che ha fatto raddoppiare i costi. Il tutto in un momento di grande pressione per la macchina comunale determinato da GO! 2025”, ha esordito il primo cittadino per inquadrare la situazione. Ha poi rimarcato: “Il lavoro che abbiamo avviato e portato avanti è stato ingente, una vera e propria sfida, ma i risultati sono straordinari, con una vision di crescita per ladel futuro, guardando sempre agli anni a venire e non solo al 2025.