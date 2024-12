Laprimapagina.it - “Un posto in cui tornare” è il nuovo ep de Lapolveriera

Dal 13 dicembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “Unin cui”, ilep deper Blackcandy Produzioni.“Unin cui” è un ep che parla a chiunque senta di appartenere a qualcosa. Che si tratti di una relazione, dei ricordi dolceamari di amicizie passate o della speranza che ci spinge a inseguire una terra promessa, questo lavoro esplora il bisogno universale di un rifugio, di un porto sicuro. Perché tutti, in fondo, abbiamo unin cui.Commenta la band a proposito delep: “A due anni da ‘Tempi Moderni’, sentiamo di aver percorso tanta strada, sia come musicisti che come band e come persone. Questolavoro racchiude tutto ciò che abbiamo vissuto e imparato: i testi, sempre intensi e ricchi di significato, si accompagnano a un sound che si spinge verso sonorità più indie, lasciando in parte l’anima folk del disco precedente.