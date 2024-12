Ilfattoquotidiano.it - Tutti pazzi per la barba “randagia” del principe William, è boom di trapianti: “Ci sono uomini disposti a pagare fino a 3.000 euro per averla uguale”

Harry mostra la suarossiccia da tempo alternandola ad una rasatura perfetta;ha esordito quest’estate nel video registrato insieme a Kate per sostenere gli atleti britannici impegnati nei giochi olimpici di Parigi. Da allora ripropone sempre più spesso quell’effetto di barbetta un po’ “” che sta conquistando senza indugi il popolo dei sudditi. Di ambo i sessi.Se le donne apprezzano lo stile e riconoscono che la scelta sia donante sul loro, per gli. Sarebbero infatti in grande aumento le richieste didiper i volti dei cittadini del regno che vogliono avere l’effetto “” in volto. In effetti anche Donald Trump, lo scorso fine settimana a Parigi, dopo averlo visto in persona, ha apprezzato pubblicamente la scelta del futuro re di farsi crescere un po’ di