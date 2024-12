Bergamonews.it - Stezzano, 19enne in bici investito da un Suv: grave

. È stato trasportato in ospedale in codice rosso ilda un Suv mercoledì sera (11 dicembre) in via Guzzanica a, all’altezza della rotonda che porta al parcheggio del centro commerciale Le Due Torri.L’incidente intorno alle 18,40. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia stradale di Bergamo, che ha terminato i rilievi poco dopo le 20. Il giovane era incletta e secondo le primissime informazioni all’origine dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza.Sul posto sono intervenute anche i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri per deviare il traffico veicolare. Ilnon sarebbe in pericolo di vita.