Steriline boom delle fiale comasche | Al servizio dei farmaci di domani

Como – Sterline, produttrice di linee standard e robotiche per la lavorazione asettica diiniettabili, è entrata anche nel settore oftalmico grazie all’accordo concluso con Tubilux Pharma, parte di Content Group. Le avanzate tecnologie presenti negli stabilimenti del gruppo unite alle ampie competenze professionali e alle qualità umane fanno di Content Group una solida realtà farmaceutica dedicata allo sviluppo, alla produzione, al riempimento e al confezionamento in conto terzi. Con un fatturato di 97,8 milioni di euro nel 2023, il gruppo si colloca tra i principali player oftalmici europei, con clienti in tutto il mondo e con prospettive di crescita consistenti in Europa, Medio Oriente, Nord Africa estendendo le sue attività anche sul territorio statunitense, grazie all’approvazione FDA del sito di Tubilux Pharma, di Pomezia.