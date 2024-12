Scuolalink.it - SOS Concorso scuola: senza commissari il sogno di insegnare si infrange

Leggi su Scuolalink.it

Il, da sempre considerato un trampolino di lancio per chi desidera intraprendere la carriera docente, si trova ad affrontare un ostacolo inaspettato: la carenza di. Questo problema, sempre più pressante, rischia di rallentare l’iter concorsuale, allungando i tempi di assunzione e frustrando le aspettative di migliaia di candidati. Ma quali sono le ragioni che spingono sempre più docenti a declinare l’incarico dio? Perché i docenti dicono no Le motivazioni che inducono i docenti a rifiutare l’incarico dio sono molteplici e complesse. Innanzitutto, va considerato il carico di lavoro già elevato che grava sulle spalle dei docenti in servizio. Tra lezioni, riunioni, attività extracurricolari e adempimenti burocratici, il tempo libero a disposizione è sempre meno.