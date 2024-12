Lanazione.it - ’Sorprese di Natale’, passato e presente a confronto

È appena uscito nelle librerie e oggi alle 18 viene presentata alla libreria Mannaggia in via Cartolari. E’ il nuovo libro “Sorprese di Natale” della casa editrice perugina Graphe.it ( collana “Natale ieri e oggi“) che quest’anno porta la firma di Giovanni Dozzini, giornalista e scrittore perugino e di Maria Messina, scrittrice dei primi del ‘900. Ogni anno il piccolo volume contiene infatti due racconti scritti per un pubblico adulto: uno dele uno contemporaneo, sempre con alternanza uomo-donna. Oggi l’autore del racconto contemporaneo Giovanni Dozzini dialogherà con Caterina Martino. “Sorprese di Natale“ racconta la festa tra nostalgia e solidarietà, per riscoprirne la vera essenza. Il racconto di Dozzini si intitola “Lasciare la spazzatura fuori le porte” e descrive il microcosmo sociale durante il periodo natalizio in un quartiere di Perugia.