Se un 2-3 con il Real Madrid diventa un rammarico significa che si è diventati grandi

La notte dei sogni non premia la Dea ed ilpassa al Gewiss Stadium, in una cornice di pubblico fantastica con le due curve nerazzurre tirate a lucido. Lo spettacolo all’entrata dei giocatori è da pel de poia. Contro i blancos la formazione atalantina gioca una partita di un’intensità pazzesca, conducendo in larga parte ma venendo beffata nelle poche occasioni create dagli uomini di Ancelotti.Sono infatti i campioniisti che con le loro giocate hanno fatto la differenza, anche se la dea (questa volta quella bendata) non ha favorito i nostri. Come sul raddoppio delquando un rimpallo su Ederson innesca Vinicius per il 2-1. L’Atalanta era stata brava a procurarsi il rigore del pareggio, trasformato da Cdk, dopo che per tutto il primo tempo aveva dovuto inseguire la rete di Mbappè che si era bevuto De Roon superando Carnesecchi.