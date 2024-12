Scuolalink.it - Sciopero Generale 13 Dicembre: le ragioni della protesta e i temi in discussione

Il 132024 si terrà unoproclamato dall’Unione Sindacale di Base (USB), che coinvolgerà diversi settori, tra cui la scuola. Lanasce dal malcontento diffuso nel comparto scolastico e da una più ampia critica verso le politiche economiche del governo, percepite come inadeguate a risolvere le problematiche strutturali del Paese. Motivazioni dello: una denuncia contro le politiche economiche Loscuola si inserisce in una mobilitazionecontro le scelte economiche che, secondo USB, favoriscono la deindustrializzazione e la turistificazione del Paese. I sindacati denunciano un modello economico considerato insostenibile, sottolineando come queste politiche mettano a rischio non solo il sistema produttivo, ma anche la qualitàvita e le libertà democratiche.