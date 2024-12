Dilei.it - Sanremo 2025, chi potrebbero essere i co-conduttori di Carlo Conti

A pochi mesi dall’avvio del Festival di, e con la lista dei Big in gara già al completo, in molti si chiedono chi saranno i co-diall’Ariston. Le prime indiscrezioni a tal proposito iniziano a circolare, e secondo i bene informati il direttore artistico starebbe lavorando incessantemente alla costruzione del cast: in particolare,vorrebbe accanto a sé i protagonisti di alcune delle serie tv più amate del servizio pubblico.Chi sono i possibili co-del Festival diFervono i preparativi per il prossimo Festival di, in onda dall’11 al 15 febbraio. Dopo aver reso noti i nomi dei Big in gara e con le selezioni dei Giovani ancora in atto,si sta concentrando sulla scelta deiche dovrebbero affiansul palco dell’Ariston.