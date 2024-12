Lettera43.it - SACE, nel terzo trimestre 2024 l’utile netto è salito a 477 milioni

I risultati deldisegnano una crescita a tutto campo delle performance del gruppo assicurativo-finanziario italiano partecipato dal Mef.a 477di euro, +54 per cento, superando i target di piano, grazie al miglioramento della rischiosità del portafoglio, a una gestione dei costi efficace, alle positive azioni di recupero su crediti politici e commerciali e all’incremento del risultato della gestione degli investimenti (pari a 263,4di euro, +28 per cento). Di pari passo, inoltre, si è confermato il supporto alle imprese italiane da parte dinel solco degli obiettivi del piano industriale INSIEME2025 avviato a inizio 2023.Mobilitati 33,3 miliardi di euro a sostegno di progetti in Italia e nel mondoNel corso dei primi nove mesiha mobilitato 33,3 miliardi di euro attraverso garanzie, liquidità, servizi assicurativi, formazione e iniziative di business matching a sostegno di progetti in Italia e nel mondo, al fianco di oltre 55 mila imprese, la quasi totalità di dimensioni medie e piccole.