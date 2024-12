Iltempo.it - Rinviati gli aumenti delle multe stradali. La decisione sulle sanzioni ai no-vax

Cambia ancora il Milleproroghe. Nel testo inviato alla Ragioneria dello Stato sul caso della tombaleper i no-vax il retrofront è a metà, nel senso che non ci sarà alcuna restituzione di quanto pagato a differenza di quanto risultava nell'ultima versione esaminata in Consiglio dei ministri ma i procedimenti in corso e non ancora conclusi vengono bloccati e annullate le relative. "Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, perpecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto", si legge nel testo, mentre i procedimenti sanzionatori "non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre lepecuniarie già irrogate sono annullate". Per Federconsumatori si tratta comunque di uno "stralcio" che è "inaccettabile, un vero e proprio schiaffo a chi rispetta le regole".