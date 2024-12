Sport.quotidiano.net - Rimini vs Pontedera: analisi del 5-1 tra precisione e pericolosità

Ricordate l’dei dati del 5-1 sulla Spal della scorsa settimana? Bene, basta rovesciarla ed ecco spiegato il 5-1 di. Che anche stavolta, come per quello che era emerso dalla partita precedente, non testimonia la schiacciante superiorità di chi ha inflitto un così largo punteggio nei confronti di chi lo ha subito. Riguardo alla partita del Romeo Neri, ad esempio, i tiri effettuati dale dalsono stati gli stessi, 8. Però i padroni di casa ne hanno scagliati 6 nello specchio della porta, dei quali cinque si sono tramutati in gol, mentre i granata ne hanno calciati nello specchio solo 3, di cui solo uno è finito in rete. Quindi: i romagnoli sono stati "semplicemente" più precisi di Italeng & soci. Che per quanto riguarda la fase offensiva, sono stati superiori anche nelle palle laterali, 14 a 11, e nel possesso palla, che è stato del 58% contro il 42% dei locali (ma questo si spiega con la necessità di essersi trovati a recuperare il punteggio già dopo un quarto d’ora), e che rappresenta il valore più alto di queste 18 partite pontederesi, uguagliando il dato ottenuto alla prima giornata, nella gara vinta 3-2 in casa del Legnago.