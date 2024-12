Pizza sushi e Slam | il diritto e rovescio di robo-Sinner

Leggi su Sportface.it

Il numero 1 del tennis ha conquistato tutti: alla scoperta dei lati più nascosti del campione di San Candido, trae MilanE pensare che ama stare al pc, la discoteca no ma giocare a carte sì. E segue il calcio, e tifa Milan. E non disdegna affatto i piaceri della tavola: non fosse tanto per i tirtlan (specie di frittelle di farina di segale e di frumento ripiene con spinaci e ricotta, che si accompagnano alla minestra d’orzo): quello è il piatto della casa, che è la Val Pusteria.Ma la, il, i dolci. E la burrata pugliese, che sul pane caldo è una delizia al palato. Insomma, sembra proprio uno come noi Jannik. Persino incline alle debolezze. Meglio ancora, proprio come un ragazzo della sua età, 23 anni. Poi lo vedi a fondo campo con la racchetta in mano – scegliete voi la superficie – e il pc davanti al quale ama stare nel tempo libero sembra essergli entrato nel corpo per possederlo e renderlo una macchina imbattibile.