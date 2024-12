Terzotemponapoli.com - NM Live – Lukaku ha bisogno di un compagno di reparto, Troppe critiche verso il Napoli

Leggi su Terzotemponapoli.com

NM– de Giovanni, Massimiliano Esposito, Renica, Mignano, Mandato e Montervino hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro pareri riportati da TerzoTempo.Com: NM– de Giovanni: “? Contro la Lazio non ho visto differenze preoccupanti,hadi undi, Zirkzee? Fortissimo, ma è un affare difficile, agli azzurri manca un centrocampista come Fazzini”MAURIZIO DE GIOVANNI: “Due sconfitte con la Lazio per il, cosa c’è da salvare? La Lazio è un avversario forte ed è una squadra allenata benissimo e ben messa in campo, in più ha delle seconde linee superiori a quelle del