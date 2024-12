Lanazione.it - “Lottare per vivere”, in biblioteca l’incontro sulla disabilità

Prato, 11 dicembre 2024 - Si terrà venerdì 13 dicembre alle 17 in sala conferenze dellaLazzerini la presentazione del libro di Luca Pampaloni "per vincere. Dei diritti e delle pene (per ottenerli)", edizioni ETS. Insieme all’autore saranno presenti Sauro Lascialfari, Elena Cavaciocchi, Giuliana Missio e Mauro Parrini. Luca può scrivere solo con i suoi piedi o dettando ad altri. A metà tra un’autobiografia, un manifesto sui diritti delle persone disabili e uno spaccato di storia d'Italia, il libro ricostruisce un periodo della storia recente e descrive le lotte sue e quelle di altri disabili percome tutti. Luca racconta la sua esperienza diretta e viva dall’uscita dal centro di riabilitazione alla laurea , soffermandosi sul fondamentale rapporto con i suoi compagni di scuola e di università .