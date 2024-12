Ilgiorno.it - In preda all’alcol litiga con la compagna poi tira una lattina di birra in faccia al carabiniere: serata di follia in centro

Leggi su Ilgiorno.it

Crema (Cremona) –diconclusa in carcere per un 40enne pregiudicato che alla fine ha dovuto fare i conti con la giustizia. Tutto è cominciato intorno alle 21 di lunedì con una chiamata al 112 da parte di una donna che abita in una via deldi Crema. Questa persona ha riferito che il suo compagno era particolarmente agitato, aveva bevuto troppo, stava dando fuori di matto e aveva spinto a terra sua figlia e che al momento la stava pesantemente minacciando. Per questo motivo temeva per lei e per i suoi figli e chiedeva l’aiuto immediato delle forze dell’ordine. Pochi minuti e la pattuglia è arrivata, ma quando i militari sono entrati in casa, la situazione non è migliorata. L’uomo è apparso furioso e quando laha fatto sapere che non lo voleva più in casa e che se ne doveva andare subito, si è scatenato.