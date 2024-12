Quotidiano.net - I cartoni animati natalizi più belli di sempre

Le festivitàe sono il momento perfetto per immergersi in un’atmosfera di magia e relax, ancora meglio se con una tazza di una cioccolata calda tra le mani, un morbido plaid e la visione ditipici di questo periodo, in onda sul piccolo schermo o in streaming sul computer. Queste pellicole, tanto amati dai bambini, sanno conquistare anche il cuore degli adulti, risvegliando lo spiritoo che alberga in ciascuno. Dal secondo dopoguerra sono stati prodotti tantissimidi Natale, capaci di intrattenere generazioni di spettatori. Grazie alle piattaforme digitali, poi, ogni anno nuovi titoli si aggiungono ai classici di. Ecco una selezione di cultche riesconoa incantare bambini e adulti, tra pietre miliari e opere più recenti e contemporanee, ma non meno affascinanti e magiche.