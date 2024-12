Ilfattoquotidiano.it - Frosinone, operaio di 53 anni muore dopo essere caduto dal tetto di un capannone. Grave il collega che era con lui

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ennesimo incidente mortale sul lavoro questa mattinale 11 presso la Lamberet SpA, azienda francese specializzata nella produzione di rimorchi frigorifero e nella trasformazione di furgoni per il trasporto di alimenti in ambienti coibentati. Due operai, impegnati nella manutenzione deldi unsituato in località San Cesario a San Vittore del Lazio, sono caduti da un’altezza di circa sei metri.Uno dei due uomini, di 53, è deceduto prima di arrivare in ospedale. Per l’altro, in condizioni gravi, è stato necessario l’intervento di un’eliambulanza. Sul posto sono intervenuti due ambulanze, i carabinieri di San Vittore del Lazio e l’ispettorato della Asl di. Le prime informazioni, ancora non confermate, indicano che i due operai non fossero dipendenti della Lamberet, ma di una ditta esterna incaricata della manutenzione.