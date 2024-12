Ilrestodelcarlino.it - Finalmente si scia: seggiovie aperte da lunedì 16

La società Turismo Appennino di Cerreto Laghiannuncia l’avvio della stagione invernale con l’apertura ufficiale degli impianti fissata per la prossima settimana. Non ci sono più dubbi e, come afferma la direzione in una nota, la data esatta sarà comunicata subito dopo il collaudo previsto perprossimo 16 dicembre. I dettagli saranno comunicati sui soliti canali. "Ci teniamo a informarvi che, a causa di alcuni imprevisti burocratici legati al sovrapporsi di numerose aperture anticipate in tutta Italia, - si legge nella nota - la Motorizzazione non è riuscita a organizzare il collaudo dei nostri impianti, originariamente fissato per venerdì prossimo 13 dicembre. Questo ha comportato un inevitabile slittamento dell’apertura alla prossima settimana". "E’ già tanta la neve fresca caduta altre a quella prevista nei prossimi giorni, - prosegue la nota diramata ieri, che ha ufficializzato una notizia già nell’aria – per cui tutto questo ci riempie di entusiasmo e ci permette di lavorare al meglio per offrire ai nostri utenti un parco piste straordinario.