Zon.it - Denunciati titolari di frantoi e opifici a Roccadaspide e Buccino: smaltimento illecito di rifiuti e deturpamento ambientale

I Carabinieri Forestali dei Nuclei di Capaccio Paestum ehanno portato avanti, nei giorni scorsi, un’importante operazione di controllo. Durante i sopralluoghi presso uno situato nel Comune die alcuninel Comune di, sono emerse gravi irregolarità legate alla gestione deie all’impatto.Idelle attività sono statiperdeidi bellezze naturali. Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, le aziende avrebbero sversato acque reflue derivanti dal ciclo di lavorazione delle olive, percolato prodotto dalle sanse esauste e acque di lavaggio in aree di particolare pregioe naturalistico.Durante le operazioni, i militari hanno sequestrato una saracinesca idraulica collegata a una vasca di raccolta, presumibilmente utilizzata per il rilascio non autorizzato dei reflui.