Bonny? No il nome giusto è un altro | mercato Napoli l’idea di Maurizio De Giovanni

Su chi punterà ilper migliorare l’attacco?diDespiazza tutti: niente, ecco chi sarebbe ilideale. Ilriuscirà davvero a prendere un vice Lukaku? Prenderà un attaccante alternativo, qualcuno che col tempo sarà destinato a prendere il posto del belga? E’ quello che ormai si chiedono da tempo i tifosi, considerando che ad oggi dalnon stanno arrivando segnali particolari, almeno non per quanto riguarda il reparto offensivo.Si, perchè ilha bisogno di andare a sistemare la difesa, e ci sono diversi nomi sul taccuino diManna: da Ismajli (l’intermediario ha parlato in queste ore) a Kiwior dell’Arsenal passando per Dbanilo, tutti nomi che farebbero al caso di Antonio Conte ma sui quali è difficile mettere le mani già nel mese di gennaio.