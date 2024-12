Lanazione.it - Bisarca si scontra con diversi veicoli. Incidente in A11 a Peretola, traffico bloccato

Firenze, 11 dicembre 2024 –nel caos a. Intorno alle ore 18 si è verificato unsull’A11 Firenze-Pisa all’altezza del km 1. Il tratto compreso tra Sesto Fiorentino everso Firenze è stato temporaneamente chiuso. La polizia stradale informa che sono coinvolti cinque mezzi, tra cui una, due auto e due furgoni. Al momento non si hanno notizie sulle condizioni delle persone coinvolte nello scontro né sulla dinamica dell’. Autostrade per l’Italia fa sapere che la, un furgone e gli altri mezzi coinvolti hanno occupato l’intera carreggiata in seguito all’bloccando completamente la circolazione. Chi è diretto verso Firenze deve obbligatoriamente uscire a Sesto Fiorentino e raggiungere la città attraverso la viabilità esterna.