Ilgiorno.it - Bimbi a casa per le feste. Il Comune aiuta i genitori. Ecco il campus invernale

Leggi su Ilgiorno.it

Vacanze di Natale fa rima con scuole chiuse, ma spesso e volentieri icontinuano a lavorare per gran parte di questo periodo così che, soprattutto per quanto riguarda ipiù piccoli, la gestione famigliare tende a complicarsi in maniera preoccupante: Ildi Legnano in collaborazione con Stripes cooperativa sociale onlus e con Asc sociale del Legnanese SO.LE ha dunque organizzato undedicato proprio a bambine e bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, una proposta che potrebbe anche contribuire ad alleviare le difficoltà organizzative in alcune giornate specifiche. Ilha per titolo Festa da favola, si svolgerà negli spazi della scuola don Milani di via Bissolati 15 e viene così presentato: "Ogni giorno un’avventura natalizia insieme ai nostri educatori.